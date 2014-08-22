Військові обіцяють реагувати, якщо знайдуть у конвої РФ "негуманітарні" предмети

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Якщо будуть дії, які виходять за рамки надання міжнародної допомоги, хоча вони вже зараз порушені, і у вмісті цього конвою буде виявлено інші негуманітарного характеру предмети або спорядження - буде інша реакція», - наголосив речник РНБО.

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На запитання, якою буде реакція українських військових Лисенко відповів: «Подивимось…».

Він додав, що «зараз головна реакція – не спровокувати конфлікт».