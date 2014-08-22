Шкіряк: "Гумконвой" Путіна має провокаційну мету, щоб виправдати повномасштабне вторгнення

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Головна злочинна ідея військового "гумконвою" Путіна - це спровокувати атаку з боку сил АТО, щоб у подальшому виправдати можливе повномасштабне вторгнення в Україну військ РФ, що у великій кількості знаходяться на різних ділянках кордону з Україною», - написав Шкіряк.

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Він вважає, що «не можна виключати свідому збройну провокацію, коли цю колону атакують самі російські військові, звинувативши в цьому українську сторону».

Радник зазначає, що лідери країн на всіх континентах повинні усвідомлювати, що російський президент Путін - не зупиниться в своїх діях, а тому повинні «діяти адекватно, усіляко підтримуючи Україну».

«В тому числі, мова йде про негайне надання нам прямої військової допомоги з боку західних партнерів. Дипломатія - це добре і правильно, міжнародні інституції повинні робити все задля мирного врегулювання конфлікту, але.... Щодня мирні люди гинуть від рук кривавого російського агресора. Час "ч" вже давно настав...», - переконаний Шкіряк.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 серпня, влада Росії без узгодження з Україною та Міжнародним комітетом Червоного Хреста вирішила відправити колону вантажівок з так званою «гуманітарною допомогою» до Луганська.

Після цього ЗМІ повідомили, що російські вантажівки перетнули російсько-український кордон через український контрольно-пропускний пост "Ізварине", що перебуває під контролем проросійських бойовиків.

Голова СБУ Валентин Наливайченко назвав в’їзд російської колони прямим військовим вторгненням Росії на територію України: “Ми називаємо це прямим вторгненням під цинічним прикриттям Червоного Хреста. Це військові автомобілі, це військовослужбовці з документами прикриття. Там в ролі водіїв знаходяться військові, що навчені на конвойні функції, на управління бойовими машинами, танками та артилерією. Транспорт з цієї колони буде застосовано для перевезення артилерії, а значить, проти мирного населення”.