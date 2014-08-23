Представник Росії в ООН звинуватив Захід у «спотворенні реальності»

Як повідомляє BBC Україна, ввечері 22 серпня відбулось екстрене засідання Ради безпеки ООН, присвячене в'їзду російської колони з «гуманітарною допомогою» на територію України,повідомляє BBC Україна.

«Іноді це нагадує мені королівство кривих дзеркал, так як членів Ради не турбує той факт, що вмирають сотні мирних жителів, вони говорять не про це... Вони турбуються про гуманітарний конвой. Дійсно, спроби деяких членів Ради спотворити нашу позицію і неможливість побачити прості факти, про які їм має бути відомо, - приголомшливі», - сказав Чуркін за підсумками засідання.

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Також він стверджує, що Росія отримала від України ноту зі згодою прийняти гуманітарну колону.

В Україні пересування конвою без дозволу влади у Києві і без участі Міжнародного комітету Червоного Хреста назвали вторгненням.

Це також різко засудили ООН, НАТО США і Євросоюз.