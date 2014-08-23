Радбез ООН на закритих консультаціях обговорив ситуацію в Україні

Про це повідомляє Центр новин міжнародної організації.

Члени Ради заслухали брифінг помічника Генерального секретаря ООН з політичних питань Оскара Фернандеса-Таранко.

Голова Ради в серпні, постійний представник Великобританії Марк Лаялл Грант після закінчення консультацій сказав журналістам, що помічник Генерального секретаря висловив стурбованість ескалацією ситуації і одностороннім рішенням Росії направити автоколону через кордон України.

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За його словами, Оскар Фернандес-Таранко повідомив, що ООН перебуває в контакті з українською владою з тим, щоб надати гуманітарну допомогу жителям сходу країни.

В ООН висловили сподівання, що заплановані переговори в Мінську призведуть до деескалації ситуації і плідного дипломатичного діалогу.