Радбез ООН на закритих консультаціях обговорив ситуацію в Україні
Рада Безпеки ООН провела закриті консультації щодо ситуації на сході України на прохання делегації Литви.
Про це повідомляє Центр новин міжнародної організації.
Члени Ради заслухали брифінг помічника Генерального секретаря ООН з політичних питань Оскара Фернандеса-Таранко.
Голова Ради в серпні, постійний представник Великобританії Марк Лаялл Грант після закінчення консультацій сказав журналістам, що помічник Генерального секретаря висловив стурбованість ескалацією ситуації і одностороннім рішенням Росії направити автоколону через кордон України.
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За його словами, Оскар Фернандес-Таранко повідомив, що ООН перебуває в контакті з українською владою з тим, щоб надати гуманітарну допомогу жителям сходу країни.
В ООН висловили сподівання, що заплановані переговори в Мінську призведуть до деескалації ситуації і плідного дипломатичного діалогу.