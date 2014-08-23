Порошенко: Ворог сьогодні як ніколи зцементував єдність українців

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час церемонії підняття Державного прапора України на Софійській площі у Києві.

На площі вишикувалася рота Почесної варти у складі представників трьох родів військ. Державний прапор України був урочисто піднятий під час виконання військовослужбовціями в супроводі військового оркестру Державного гімну України. Воїни Почесної варти пройшли перед президентом урочистим маршем.

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«Сьогодні як народ ми єдині та могутні, як ніколи. Ворог, сильний, жорстокий, підступний, загартував і зцементував націю як ніхто. Той, хто хотів нас роз’єднати та послабити, ще більше об’єднав нас і зміцнив», - наголосив президент

Порошенко звернув увагу, що саме за останній рік кардинально зросла кількість тих, хто вважає себе патріотом України, хто виступає за вступ до Євросоюзу, за унітарний державний устрій, за українську мову як єдину державну.

За словами Порошенка, прапори України та Європейського Союзу витримані в одних кольорах. «Це промовиста і дуже важлива деталь… Український стяг став символом перемоги, простір якої поширюється далі на схід. Це наочно продемонстрували нам буквально пару днів тому ті відчайдушні росіяни, які не побоялись підняти український прапор над Москвою. Росіяни та українці», - наголосив він.

Порошенко зауважив, що якби українці хотіли знайти більш мирні кольори для свого прапора, вони не змогли б цього зробити. На його переконання, ніщо так не символізує мир, як блакитне небо чи море і жовте поле та сонце. Водночас він вважає, що ці кольори є символом впевненості та сили, звитяги та слави.

«Ми мирний народ, але готові платити і платимо потом та кров’ю за право жити під цим прапором, під цим небом та серед цих полів. Синьо-жовтий прапор став символом спокійного життя, до якого українські Збройні сили повертають Донбас, звільняючи його від терористів», - наголосив Порошенко.

Він пообіцяв, що цей флаг майорітиме в усіх містах України, у тому числі в Донецьку.

Президент високо оцінив «зворушливий рух» з перефарбування мостів у жовто-блакитний колір, а також моду на українську символіку в нашій державі.

Порошенко у своєму виступі згадав українських дітей - Петра Зубаря з Артемівська, який впродовж місяця переховував від окупантів Герб України, десятирічного Тараса Кротька зі Львова, який приніс на потреби армії гроші, які збирав на планшет.

Порошенко наголосив, що з такими дітьми Україна має майбутнє. «Україна, в якій зростають такі діти, має велике майбутнє, і буде єдиною, бо Петро з Донбасу, а Тарас - з Галичини», - сказав він.

День Державного прапора святкується 23 серпня згідно з указом президента України від 23 серпня 2004 року.