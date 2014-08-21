В Одесі роздають прапори України

Як повідомили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, в Одесі можна безоплатно одержати державний Прапор України за адресою вулиця Катеринінська, 77, у книжковому магазині «Книгарня – Кав’ярня».

«Ініціатор акції - голова Одеської ОДА Ігор Палиця. Прапори виготовляються нашими патріотами за його власний рахунок. Єдине прохання: сфотографуйте, будь ласка, прапор України, який ви одержите, і розмістіть в соціальній мережі на своїй сторінці. Давайте зробимо Одесу і Одеську область українською, і за духом, і за виглядом. Прапори будуть передані також у всі міста, містечка і села Одеської області», - відзначили в прес-службі.

Читайте такожПорошенко закликав українців у світі прикрасити свої будинки у національні кольориУ прес-службі повідомили, що вже в наявності 2 тис. великих полотнищ, найближчим часом очікується постачання маленьких автомобільних прапорців, які також можна буде одержати безплатно. Акція триватиме приблизно до кінця наступного тижня.

У прес-службі також повідомили, що всіх охочих запрошують 23 серпня на площу до будівлі облдержадміністрації для участі в урочистому піднятті Державного прапора на честь Дня Державного прапора України.