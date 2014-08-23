Терористи мають відповісти за вбивство почесного консула Литви – МЗС України

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві МЗС України.

«Підтверджена інформація щодо викрадення та вбивства почесного консула Литовської Республіки у Луганську Миколи Зеленця. Ця трагедія стала наслідком злочинних дій підтримуваних Росією терористів. За останній час від їхніх рук зазнали страждань жителі Донбасу, загинули сотні громадян України та інших держав світу. Висловлюємо наші співчуття родині загиблого та дружньому литовському народу. Докладемо зусиль для того, щоб винні у цьому злочині понесли відповідальність», - йдеться у заяві.

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