У Луганську бойовики вбили почесного консула Литви
19:45, 22 серпня 2014Політика
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Почесний консул Литви в Луганській області Микола Зеленець (Mykola Zelenec) був викрадений і убитий бойовиками на сході України
Лінкявічюс повідомив про вбивство консула Литви
Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.
Про це він написав у мікроблозі в Твітері.
Читайте такожВ Луганську вбили прокурора Андрія Реву"З глибоким сумом тільки що дізнався про те, що почесний консул Литви у Луганську Микола Зеленець був викрадений та брутально вбитий терористами ", - написав Лінкявічюс.
With deep sorrow just learned about Lithuania's honorary consul in Lugansk Mr Mykola Zelenec kidnapped &brutaly killed by terrorists there.
— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 22, 2014
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