У Луганську бойовики вбили почесного консула Литви

19:45, 22 серпня 2014
Політика
1 0

Почесний консул Литви в Луганській області Микола Зеленець (Mykola Zelenec) був викрадений і убитий бойовиками на сході України

Лінкявічюс повідомив про вбивство консула Литви

Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

Про це він написав у мікроблозі в Твітері.

Читайте такожВ Луганську вбили прокурора Андрія Реву"З глибоким сумом тільки що дізнався про те, що почесний консул Литви у Луганську Микола Зеленець був викрадений та брутально вбитий терористами ", - написав Лінкявічюс.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter