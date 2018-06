У Луганську бойовики вбили почесного консула Литви

Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс.

Про це він написав у мікроблозі в Твітері.

Про це він написав у мікроблозі в Твітері.

"З глибоким сумом тільки що дізнався про те, що почесний консул Литви у Луганську Микола Зеленець був викрадений та брутально вбитий терористами ", - написав Лінкявічюс.

With deep sorrow just learned about Lithuania's honorary consul in Lugansk Mr Mykola Zelenec kidnapped &brutaly killed by terrorists there.