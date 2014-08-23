В Одесі до дитсадків і шкіл прийнято 300 дітей зі сходу України і з Криму

Як повідомили УНІАН в департаменті інформації і з питань зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, до шкіл і дитсадочків прийнято 125 переселенців з Криму і 193 – з Донецької і Луганської областей.

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За словами заступника мера Одеси Зінаїди Цвірінько, без уваги не залишена жодна дитина. «Ми враховуємо, що, можливо, кількість таких дітей може збільшуватись, а деякі виїжджатимуть додому. Загалом на процес освіти ситуація з переселенцями не вплинула, всі школи і дитячі садочки працюватимуть в колишньому режимі. Якщо прибулі діти виявлять бажання ходити в художні, музичні чи спортивні школи нашого міста, ми також готові їх прийняти», - сказала Цвірінько.