За минулу добу із зони АТО виїхали 2738 осіб

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС. Серед них - 750 дітей, 422 інваліди та особи похилого віку, йдеться в повідомленні.

Всього з Донбасу з початку проведення антитерористичної операції переселені в інші регіони 105 тис. 437 осіб.

Читайте такожПонад 112,5 тисяч осіб виїхали із зони АТО та Криму до інших регіонів України

З окупованого Криму в інші регіони України за добу виїхали 42 людини, у тому числі 13 дітей, 5 інвалідів та осіб похилого віку. Загальна ж кількість громадян України, які переселені з АРК і Севастополя в інші регіони, становить 16 тис. 850 осіб.

Всього тимчасово розміщені 122 тис. 287 осіб з Донбасу та Криму, йдеться в повідомленні.

Більше всього переселенців прийняв Київ - 21 тис. 740 осіб. У Запорізькій області розміщені 15 тис. 194 людини, Дніпропетровській - 14 тис. 415 чоловік, Харківській області - 13 тис. 942 людини, Одеській - 8016 осіб, Полтавській - 6934 людини, Київській - 5594 людини і Львівській - 4625 осіб.

Найменша кількість розселених, за даними ДСНС, у Тернопільській області - 884 людини, Волинській - 886 осіб, Рівненській - 1007 осіб і Закарпатській - 1180 осіб.