В ОБСЄ закликали Росію та Україну не загострювати конфлікт

Про це повідомляє прес-служба ОБСЄ.

Буркхальтер пошкодував, що домовленості між Україною і РФ щодо доставки на Донбас гуманітарної допомоги були порушені. У зв'язку з цим він зазначив, що таку допомогу слід надавати у відповідності з принципами міжнародного права і з повагою до суверенітету України, передає РБК Україна.

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У той же час він закликав усі сторони повернутися до співпраці у сфері доставки гуманітарних вантажів.

Він завершив свій виступ, підкресливши, що ОБСЄ в рамках свого мандата і можливостей, буде і надалі підтримувати зусилля МКЧХ в роботі на Донбасі.