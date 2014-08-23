В ОБСЄ закликали Росію та Україну не загострювати конфлікт
11:47, 23 серпня 2014Політика
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Голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Дідьє Буркхальтер закликав Росію і Україну утримуватися від будь-яких дій, які могли б сприяти подальшій ескалації ситуації.
REUTERS
Про це повідомляє прес-служба ОБСЄ.
Буркхальтер пошкодував, що домовленості між Україною і РФ щодо доставки на Донбас гуманітарної допомоги були порушені. У зв'язку з цим він зазначив, що таку допомогу слід надавати у відповідності з принципами міжнародного права і з повагою до суверенітету України, передає РБК Україна.
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У той же час він закликав усі сторони повернутися до співпраці у сфері доставки гуманітарних вантажів.
Він завершив свій виступ, підкресливши, що ОБСЄ в рамках свого мандата і можливостей, буде і надалі підтримувати зусилля МКЧХ в роботі на Донбасі.
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