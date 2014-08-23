Канада про «гуманітарний конвой»: Росія демонструє неповагу до українського суверенітету

«Канада глибоко занепокоєна новиною про нелегальне входження на територію України російських вантажівок, заявленою метою яких є доставка гуманітарної допомоги. Ці дії є не тільки очевидним порушенням суверенітету України, але також порушенням досягнутих угод між Україною та Росією. Росія нехтує своїми міжнародними зобов’язаннями і демонструє неповагу до українського суверенітету», – зазначив Берд.

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США ЄС та НАТО також засудили входження російського «гуманітарного конвою» в Україну, передає Радіо Свобода.

Президент Росії Володимир Путін заявляє, що подальше зволікання із її доставкою є «неприйнятним».

Під час розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, Путін заявив, що після «очевидних провокацій» з боку України, Росія вирішила направити «конвой» за його призначенням.

У п’ятницю вантажівки зі складу російського «гуманітарного конвою» самостійно перетнули кордон України через пункт пропуску «Ізварине», який тимчасово перебуває під контролем бойовиків. Рух відбувається без супроводження й участі представників Міжнародного комітету Червоного Хреста і в порушення раніше досягнутих домовленостей між Україною та Росією щодо догляду й оформлення російського гуманітарного вантажу, наголосили в РНБО.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що ситуація з російським «гуманітарним конвоєм» є черговим кричущим порушенням Росією головних принципів міжнародного права щодо непорушності кордонів і невтручання у внутрішні справи іншої держави.

У СБУ заявили, що рух російської колони є прямим вторгненням в Україну.