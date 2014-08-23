Канада про «гуманітарний конвой»: Росія демонструє неповагу до українського суверенітету
Росія нехтує своїми міжнародними зобов’язаннями і демонструє неповагу до українського суверенітету. Так входження на територію України російського «гуманітарного конвою» прокоментував міністр закордонних справ Канади Джон Берд.
«Канада глибоко занепокоєна новиною про нелегальне входження на територію України російських вантажівок, заявленою метою яких є доставка гуманітарної допомоги. Ці дії є не тільки очевидним порушенням суверенітету України, але також порушенням досягнутих угод між Україною та Росією. Росія нехтує своїми міжнародними зобов’язаннями і демонструє неповагу до українського суверенітету», – зазначив Берд.
Читайте такожОбама і Меркель стривожені діями Росії в Україні
США ЄС та НАТО також засудили входження російського «гуманітарного конвою» в Україну, передає Радіо Свобода.
Президент Росії Володимир Путін заявляє, що подальше зволікання із її доставкою є «неприйнятним».
Під час розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, Путін заявив, що після «очевидних провокацій» з боку України, Росія вирішила направити «конвой» за його призначенням.
У п’ятницю вантажівки зі складу російського «гуманітарного конвою» самостійно перетнули кордон України через пункт пропуску «Ізварине», який тимчасово перебуває під контролем бойовиків. Рух відбувається без супроводження й участі представників Міжнародного комітету Червоного Хреста і в порушення раніше досягнутих домовленостей між Україною та Росією щодо догляду й оформлення російського гуманітарного вантажу, наголосили в РНБО.
Міністерство закордонних справ України заявляє, що ситуація з російським «гуманітарним конвоєм» є черговим кричущим порушенням Росією головних принципів міжнародного права щодо непорушності кордонів і невтручання у внутрішні справи іншої держави.
У СБУ заявили, що рух російської колони є прямим вторгненням в Україну.