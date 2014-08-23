Віце-канцлер Німеччини виступив за федералізацію України

Про це повідомляє Deutsche welle з посиланням на інформаційне агентства Reuters.

Таку думку віце-канцлер ФРН висловив у інтерв'ю газеті Welt am Sonntag, повний текст якого буде опубліковано 24 серпня, передає Українська правда.

За словами німецького політика, єдиним способом вирішити конфлікт в Україні є "розумна концепція федералізації".

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Як вважає Зігмар Габріель, зберегти територіальну цілісність країни вдасться лише в тому випадку, якщо регіонам з більшістю російськомовного населення буде зроблено вигідну "пропозицію". Але спочатку необхідно домовитися про припинення вогню, підкреслює віце-канцлер.

Зусилля Німеччини спрямовані насамперед на те, щоб за всяку ціну запобігти відкритій військовій конфронтації між Росією і Україною, вказує Габріель. Разом з тим він практично не бачить можливостей для повернення Криму до складу України, пише агентство AFP.

Нагадаємо, в суботу в Київ з офіційним візитом прибула канцлер Німеччини Ангела Меркель.