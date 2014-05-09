Кабмін готовий розширити повноваження регіонів в межах унітарної України

Про це в ефірі 5 каналу заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, пише Gazeta.ua.

"Наша позиція залишається незмінною: зміни до Конституції і розширення повноважень регіонів", - зазначив він.

Разом з тим, Яценюк підкреслив, що Україна є і буде унітарною державою, а не федерацією, як того хоче Росія.

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"Росія запустила політичну кампанію про те, що Україну треба федералізувати. Федералізація – це створення маленьких князівств. Росіяни взяли історію Київської Русі і вирішили, що колись була феодалізація і розпад на князівства, а зараз вони хочуть федералізувати Україну - і буде розпад на клани", - сказав глава Кабміну.

За його словами, такі клани в системі, яку хоче вибудувати Росія, були б легко підконтрольні, в особливості на сході України, Російській Федерації.

"Там будуть проводити місцеві вибори, купувати, створювати проросійські партії, платити хабарі", - пояснив Яценюк.

Таким чином, на переконання чиновника, за слабкої центральної влади у Києві і так званого федерального устрою Кремль контролюватиме значну частину території України.

Очільник КМУ підкреслив, що уряд пропонує надати реальні повноваження регіонам, але в межах єдиної унітарної держави, а "не шматувати державу на куски".