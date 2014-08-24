Терористи провели колону українських військовополонених центром Донецька (фото)

У Донецьку на центральній вулиці міста вздовж площі ім. Леніна бойовики прогнали колону українських військовополонених.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили місцеві жителі, які стали очевидцями того, що відбувається.

«Десь майже 100 військовополонених з заведеними за спину руками пройшли колоною у супроводі терористів-конвоїрів з автоматами», - сказали співрозмовники УНІАН.

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Вони також розповіли, що напередодні на площу ім. Леніна бойовики звезли кілька втрачених і пошкоджених одиниць військової техніки - танків, БТРів, гармат, а також систему «Град».

За твердженнями бойовиків, ця військова техніка - це техніка української армії, яка тепер є трофеєм терористів.

За інформацією донецького інтернет-видання Ура - Информ. Донбасс, під час проходження українських військовополонених «розлючений натовп закидає полонених камінням, петардами та помідорами». Після проходження колони військовополонених проїхали поливальні машини, які помили водою асфальт.

У свою чергу кореспондент "ОстроВа" повідомляє, що людей, які потрапили до полону «ДНР», прихильники «республіки» проклинали і кидали в них яйця і пластикові пляшки з водою. Деякі люди з натовпу вискакували, щоб вдарити когось із полонених, але конвоіри припиняли такі спроби. Після «маршу» полонених посадили в автобуси і вивезли.

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