У Донецьку бойовики перевіряють у населення документи, до міста пропускають з реєстрацією

У Донецьку тривають обстріли, пошкоджено котельні в Калінінському районі, терористи пропускають у місто людей тільки з місцевою реєстрацією.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

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На в'їздах в місто бойовики самопроголошеної «Донецької народної республіки» перевіряють документи і пропускають людей, які мають виключно донецьку реєстрацію. Як повідомляють жителі, активна перевірка документів йде сьогодні у всіх районах.

У Донецьку тривають обстріли, найбільша кількість повідомлень надходить від жителів Ленінського району. За адресами виїхали чергові бригади ДСНС і карети швидкої допомоги.

У Київському районі зупинено рух трамваїв за маршрутами № 1 та № 6.