Поблизу Попасної бойовики намагалися захопити блокпост Нацгвардії
15:49, 24 серпня 2014Політика
0 0
Поблизу міста Попасна Луганської області бійці Національної гвардії відбили напад і взяли в полон двох терористів.
REUTERS
Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацгвардії, близько 22.45 терористи здійснили спробу збройного проникнення на один із блокпостів Нацгвардії поблизу Попасної. Спроба захоплення блокпоста бойовиками була успішно відбита.
Читайте такожТерористи розстріляли з "Градів" селище Комунар. Там горять житлові будинки
Військовослужбовцями було взято в полон двох терористів, яких передано правоохоронцям для проведення подальших слідчих дій.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter