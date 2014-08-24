Поблизу Попасної бойовики намагалися захопити блокпост Нацгвардії

Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацгвардії, близько 22.45 терористи здійснили спробу збройного проникнення на один із блокпостів Нацгвардії поблизу Попасної. Спроба захоплення блокпоста бойовиками була успішно відбита.

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Військовослужбовцями було взято в полон двох терористів, яких передано правоохоронцям для проведення подальших слідчих дій.