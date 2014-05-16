У Маріуполі обстріляли блокпост Нацгвардії: під кулі потрапили журналісти
02:32, 16 травня 2014Політика
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На в'їзді в Маріуполь терористи вчинили напад на блокпост Національної гвардії.
У Маріуполі обстріляли блокпост Нацгвардії / REUTERS
Під обстріл потрапили журналісти, інформує 5 канал.
Перестрілка відбулася близько 22:00 і тривала близько 15 хвилин, повідомила журналістка Ірина Герасимова.
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Обстріл з автоматичної зброї вчинили з боку міста.
Поранених або убитих серед українських силовиків немає. Журналісти не постраждали.
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