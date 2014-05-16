У Маріуполі обстріляли блокпост Нацгвардії: під кулі потрапили журналісти

На в'їзді в Маріуполь терористи вчинили напад на блокпост Національної гвардії.

Під обстріл потрапили журналісти, інформує 5 канал. Перестрілка відбулася близько 22:00 і тривала близько 15 хвилин, повідомила журналістка Ірина Герасимова. Читайте такожПоранені в Маріуполі бійці впевнені, що в них стріляли професіонали Обстріл з автоматичної зброї вчинили з боку міста. Поранених або убитих серед українських силовиків немає. Журналісти не постраждали.

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