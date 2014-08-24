Україну привітали з Днем Незалежності король Іспанії та імператор Японії

Лідери іноземних держав привітали президента України з Днем Незалежності.

На адресу президента Петра Порошенка надійшли вітання від лідерів іноземних держав з Днем Незалежності України. Читайте такожКоролева Британії привітала українців з Днем Незалежності Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, Порошенка привітали король Іспанії Феліпе VI, король Швеції Карл XVI Густав, імператор Японії Акіхіто, федеральний президент Австрійської Республіки Гайнц Фішер, президент Словацької Республіки Андрей Кіска, президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов, президент Республіки Казахстан Нурсултан Назарбаєв, президент Республіки Таджикистан Емомалі Рахмон, президент Республіки Хорватія Іво Йосіпович, президент Португалії Анібал Каваку Сілва, президент Республіки Бенін Яї Боні, президент Республіки Сінгапур Тоні Тан Кенг С ам, президент Мексиканських Сполучених Штатів Енріке Пенья Ньєто.

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