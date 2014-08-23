США вітають українців з Днем Незалежності

Відповідну заяву від імені американського президента зробив державний секретар США Джон Керрі, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

"Від імені президента Обами і народу Сполучених Штатів Америки я вітаю народ України з відзначенням 23-ї річниці незалежності. Під час мого останнього візиту в Україну, я був натхненний чудовою силою українського народу. Я йшов вниз по Інститутській вулиці і віддав моє шанування героям Євромайдану. Я бачив барикади, палаючі шини і отвори від куль у вуличних світильниках. Але також я побачив квіти і фотографії людей, які віддали своє життя за Україну. Я говорив з чоловіками та жінками з Києва, які говорили мені про свою прихильність до процвітаючого, мирного майбутнього для всіх українців", - говорить Керрі.

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Держсекретар США зазначив, що з часу незалежності України і особливо в останні "бурхливі роки народ Сполучених Штатів стояли гордо з народом України, у той час, як ви шукаєте більш мирного, демократичного, процвітаючого і європейського майбутнього".

"Де б то не було - в Києві, Криму, Донецьку, Сполучені Штати мають твердий намір підтримувати право всіх українських людей вибрати свій власний шлях", - заявив він.