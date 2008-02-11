Тимошенко хоче, щоб українським газовим боргом зайнявся ”терорист”

Борг у розмірі 1,072 млрд. дол. перед “Газпромом” має бути реструктуризований, і вирішенням цього питання зобов`язаний зайнятися екс-міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«Враховуючи, що (колишній) уряд і Ю.БОЙКО цей борг залишили, також Ю.БОЙКО, який сьогодні представляє «РосУкрЕнерго», повинен зробити все, аби для України цей борг реструктуризували на доволі тривалий час. За один раз Україна цей борг платити не буде», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Раніше Юлія ТИМОШЕНКО звинуватила співвласника компанії RosUkrEnergo Дмитра ФІРТАША, екс-міністра палива та енергетики Юрія БОЙКА і голову правління ЗАТ "УкрГаз-Енерго" Ігоря ВОРОНІНА в енергетичному тероризмі.

Як повідомляв УНІАН, "Газпром" заявив, що може з 12 лютого припинити постачання російського газу до України. Згідно із заявою компанії, станом на 7 лютого в Україні "осіло" 1,5 млрд. куб. м російського газу і виникла заборгованість у розмірі 500 млн. дол., а загальний прострочений борг з постачання газу до України досяг вже 1,5 млрд. дол.