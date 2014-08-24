«ЛНР» обіцяє 25 серпня почати роздачу «гуманітарної допомоги» з Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в повідомленні прес-служби «ЛНР».

Видача «гуманітарної допомоги» буде здійснюватися на 28 пунктах за місцем проживання. Час роботи пунктів - з 8.00 до 12.00 (у зв`язку з можливими обстрілами). Видача проводитиметься за списками.

Також у прес-службі «ЛНР» відзначили, що продуктів надійшла достатня кількість, пакети з «гуманітарною допомогою» видаватимуть «виключно безкоштовно».

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Продаж продуктів з гуманітарної допомоги переслідуватиметься за законами воєнного часу, підкреслили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, колона у складі 280 вантажівок з «гуманітарною допомогою» для жителів Донбасу вирушила в Україну з Підмосков`я 12 серпня. Вантажівки прибули до кордону з Україною 14 серпня.

22 серпня влада РФ без узгодження з Україною і Міжнародним комітетом Червоного Хреста вирішилаи відправити колону вантажівок з «гуманітарною допомогою» в Луганськ.

Після цього ЗМІ повідомили, що перші російські вантажівки перетнули кордон через український КПП «Ізварине», який знаходиться під контролем проросійських бойовиків. Всі 280 вантажівок «гуманітарного конвою» перетнули кордон України.

23 серпня президент України Петро Порошенко повідомив, що зі сходу України в РФ повернулися понад 185 вантажівок «гуманітарного конвою», і завдяки скоординованим зусиллям вдалося уникнути провокацій.

Активісти повідомляли, що вантажівки напівпорожні.