Росія перекидає до України групи розвідників, озброєних ПЗРК - Тимчук

Росія продовжує накопичувати війська у прикордонних районах поблизу кордону з Україною.

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

"На території РФ та Придністров'я на ранок 25 серпня поблизу держкордону з Україною знаходиться близько 22,5 тис російських військовослужбовців. Всього, з урахуванням окупаційних військ у Криму, чисельність російських угруповань складає до 47 тис. осіб", - пише він.

Тимчук відзначає, що останніми днями відзначається перекидання російських підрозділів з північно-східних ділянок українського кордону (навпроти Чернігівської, Сумської та Харківської областей) до Ростовської області РФ, на Донецький оперативний напрямок.

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"За останні три дні з території Росії на українську територію було перекинуто до 5 російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ). Також зафіксовано прибуття до прикордонних районів РФ навпроти Амвросіївки (Донецька обл.) ще не менше 8 ДРГ. Крім стрілецької зброї, диверсійні групи озброєні ПЗРК", - йдеться у повідомленні.

У Криму триває підготовка бойовиків на місцевих полігонах для подальшого перекидання на Донбас. Частина груп навчаються за програмами підготовки, в яких робиться акцент на мінно-підривну справу та використання ПЗРК.