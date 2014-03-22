Росія накопичує наступальне озброєння на кордоні з Україною - адмірал Кабаненко

Про це заявив колишній перший заступник начальника Генштабу Збройних сил України адмірал Ігор Кабаненко в ефірі телеканалу БТБ у суботу.

«Останні кілька місяців йшло створення наступальних і ударних угруповань, у тому числі в Криму. Є такі військові індикатори, які свідчать саме про це. Наприклад, зосередження в Криму реактивних систем залпового вогню «Ураган». Це потужна система, яка дозволяє на значну відстань вражати живу силу, озброєння, техніку, інфраструктуру, це виключно наступальна система озброєння», - зазначив адмірал.

За його словами, це також літаки Су -24, фронтові бомбардувальники, які розташовані на аеродромі «Гвардійський» у Криму з повним бойовим завантаженням.

Читайте такожРосійські винищувачі передислокувалися в Бобруйськ - Міноборони Білорусії«Су -24 - потужний фронтовий бомбардувальник, який може діяти в оперативній глибині, на території більше 1000 км. Тобто це серйозні і дуже потужні речі, які спрямовані саме на нашу державу, на її континентальну частину. У Криму цьому наступальному озброєнню просто нічого робити», - сказав Кабаненко.

Адмірал зазначив, що біля наших східних кордонів зосереджені два армійські корпуси, 3-й і 20-й , також з наступальним озброєнням.

«Кожен день і сьогодні також я отримую інформацію про прибуття нових ешелонів на наші кордони з наступальним озброєнням, з бронетанковими, артилерійськими системами і т.д.», - підкреслив екс-перший заступник начальника Генштабу ЗСУ.

«Ми знаємо, що проведені навчання (військові - УНІАН) на території РФ, підготовлений наступальний компонент російських десантних військ, вони готові для здійснення повітряно-десантної операції на глибину до 500 км. Зосередження стратегічної авіації поблизу наших кордонів, зосередження авіації навіть на території Білорусі, відповідні дії в Придністров'ї, там розташована 14-я армія, вона приводиться в стан бойової готовності і т.д.», - повідомив адмірал.

«На території самої України триває спеціальна глибинна операція російських спецслужб, мета якої - розхитати суспільство. Це технологічні речі, там діють і керують спеціально навчені люди, які підбурюють населення, спираючись на радикально налаштовані організації та угруповання. З військової точки зору такі плани існують і можуть реалізуватися коли-небудь. Зокрема, під гаслами нібито захисту російськомовного населення, яке насправді не вимагає цього. Для цього створюється технологічна основа. Тобто, ситуація критична і вимагає адекватних дій з нашого боку», - підсумував колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ.