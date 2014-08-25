Семенченко: До 40 одиниць бронетехніки з РФ прорвалися через кордон і рухаються в бік Маріуполя

Комбат "Донбасу" в соцмережі повідомив, що сьогодні вранці кордон України перетнуло до 50 одиниць бронетехніки. В той час керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук повідомляє про вторгнення з території РФ 10 БТРів, 2 танків і 2 КамАЗів.

«Вторгнення російських окупантів відбулося. Поки що локальне і яке легко усунути. За інформацією з Донецького прикордонного загону, сьогодні вранці до 50 одиниць бронетехніки перетнули кордон з РФ у районі Новоазовська. Також здійснювався артобстріл нашої території. Частина техніки (до 40 одиниць) висунулася в район Маріуполя, частина - рушила в бік Кутейникове – Амвросіївка - Іловайськ», - написав Семенченко.

Він відзначив, що в Маріуполі перебуває не менш як тисяча військових, які зможуть забезпечити безпеку міста. Крім того, посилити військових може батальйон «Азов», що перебуває поряд.

За інформацією керівника Центру військово-політичних досліджень Дмитра Тимчука кордон України перетнули 10 БТР, 2 танка і 2 КамАЗа.

"За оперативними даними групи Інформаційний Опір, сьогодні вранці колона російської військової техніки спробувала зробити прорив з території Росії в Україну в районі н.п.Новоазовск. Завдяки оперативним діям українських підрозділів, колона була розчленована. Основна частина колони зупинена вогнем наших сил" , - написав Тимчук.

публикацияДмитрия Тымчука.

У прес-службі штабу АТО не повідомили точну кількість бронетехніки, яка перейшла кордон, але визнали факт спроби.

"Сьогодні, зранку, відбулася спроба порушення лінії кордону змішаною колоною бронетехніки в районі населених пунктів Щербак-Новоазовськ. Прикордонники вступили в бій, внаслідок чого подальше просування ворожої техніки зупинено на напрямку Щербак-Маркіно. Підрозділи Державної Прикордонної Служби, перекрили основні напрямки руху та продовжують вести бій в напрямку Новоазовськ-Маріуполь. З території Російської Федерації продовжуються обстріли в напрямку Новоазовська", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, заступник командира батальйону "Азов" Ігор Мосійчук повідомив, що добровольці підтверджують вторгнення військової техніки з РФ. За їх інформацією колона рухається у бік Тельманово.

Про те, що вранці 25 серпня колона російських військ увійшла на територію України, почала обстрілювати Новоазовськ і рушила на Маріуполь, повідомив ЗМІ один з прикордонників.