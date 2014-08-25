Велика кількість бронетехніки з РФ йде в наступ на Новоазовськ і Маріуполь - замкомандира "Азову"

Про це він написав у соцмережі.

"Увага! Вторгнення! Повномасштабне вторгнення! Інформація повністю підтверджена прикордонниками і добровольцями. В районі населених пунктів Марченко і Щербак поблизу Новоазовська через українсько-російський кордон прорвалось близько 30 танків з замальованим маркуванням Російської Федерації під символікою так званної ДНР", - напсиав він. Читайте такожТанки та БТРи із Росії зайшли на територію України і йдуть на Маріуполь - ЗМІ

Ця колона бронетехніки рухається в бік Тельманово і Амбросіївки. В той же час в районі Новоазовська на територію України увірвалася величезна кількість "Градів" і гаубиць. Терористи ДНР і російські агресори ведуть обстріл з гранатометів хлібокомбінату в самому Новоазовську, зазначив Мосейчук.

"Йде наступ на Новоазовськ і Маріуполь. Маріупольський гарнізон піднятий по тривозі! Штурмові групи батальйону "Азов" і військові намагаються стримати агресора але сили не рівні. У агресора перевага в артилерії і бронетехніці. Йде бій! Обороняти Маріуполь нічим. Хай здохнуть генерали які не видали добровольчим батальйоном тяжкого озброєння і бронетехніки", - підкрслив Мосейчук.