Лавров заявив, що сьогодні на Донбасі почнеться розподіл вантажу із РФ

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляє, що сьогодні за участю представників Міжнародного комітету Червоного Хреста починається розподіл російської «гуманітарної допомоги» на Донбасі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції в Москві.

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«Сьогодні починається розподіл допомоги, в цьому беруть участь представники МКЧХ. Вони консультують місцеву владу щодо складання планів роздачі, й розраховуємо, що все відбудеться за планом і ті, хто цієї допомоги потребує, таку допомогу одержать», - сказав Лавров, заявивши, що російський «гуманітарний конвой» дістався до місця призначення «після багатоденних поневірянь, узгоджень, доузгоджень, переузгоджень».

При цьому він стверджує, що всі російські КамАЗи повернулися «порожніми» на територію Росії.

За його словами, вантажі, які були доставлені, «мають суто гуманітарний характер».

Як повідомляв УНІАН, колона у складі 280 вантажівок із «гуманітарною допомогою» для жителів Донбасу вирушила до України з Підмосков'я 12 серпня. Вантажівки прибули до кордону з Україною 14 серпня.

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22 серпня влада РФ без узгодження з Україною і Міжнародним комітетом Червоного Хреста вирішила відправити колону вантажівок з «гуманітарною допомогою» до Луганська. Всі вантажівки «гуманітарного конвою» перетнули кордон України.

23 серпня спікер Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко заявив, що у вантажівки, які зайшли під виглядом гуманітарної допомоги з Росії, завантажують устаткування військового заводу "Топаз" і Луганського патронного заводу.