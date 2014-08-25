За добу в зоні АТО загинули 4 військових, 31 отримав поранення
13:57, 25 серпня 2014Політика
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Українські військові вели позиційні бої та відбивали контратаки бойовиків в передмістях Луганська Донецька та Іловайська.
REUTERS
За останню добу в зоні проведення антитерористичної операції на сході України загинули 4 українських військовослужбовців, 31 отримав поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.
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«За останню добу загинуло 4 військовослужбовця, 31 отримав поранення», - сказав Лисенко.
За його словами, українські військові вели позиційні бої та відбивали контратаки бойовиків в передмістях Луганська Донецька та Іловайська.
Лисенко також повідомив, що протягом доби сили АТО 39 разів вступали в бойові зіткнення з терористами.
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