РНБО: Терористи з установок "Град" обстріляли селище Комуна, постраждали мирні мешканці

Тривають цинічні обстріли українських населених пунктів.

Про це повідомляє РНБО. "Тривають цинічні обстріли українських населених пунктів. Із установок «Град» терористи обстріляли селище Комуна на Донеччині, поруч з яким нема підрозділів сил АТО. Багато мирних мешканців постраждало, наразі їх кількість уточнюється", - йдеться у повідомленні відомтва. Нагадаємо, бойовики обстріляли з артилерії територію Хімічного об’єднання ім. Петровського, на складах виникла пожежа.

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