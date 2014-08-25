РНБО: Терористи з установок "Град" обстріляли селище Комуна, постраждали мирні мешканці
14:14, 25 серпня 2014Політика
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Тривають цинічні обстріли українських населених пунктів.
REUTERS
Про це повідомляє РНБО.
"Тривають цинічні обстріли українських населених пунктів. Із установок «Град» терористи обстріляли селище Комуна на Донеччині, поруч з яким нема підрозділів сил АТО. Багато мирних мешканців постраждало, наразі їх кількість уточнюється", - йдеться у повідомленні відомтва.
Нагадаємо, бойовики обстріляли з артилерії територію Хімічного об’єднання ім. Петровського, на складах виникла пожежа.
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