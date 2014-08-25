Бойовики обстріляли з артилерії територію Хімічного об’єднання ім. Петровського, на складах виникла пожежа

Про це йдеться у повідомленні РНБО.

"У Петровському Луганської області бойовики обстріляли з артилерії територію Хімічного об’єднання ім. Петровського. Після цього виникла пожежа на складах, де зберігаються запаси амоніту, артилерійських боєприпасів та продуктів утилізації твердого ракетного палива", - йдеться у повідомленні.Читайте такожУ Донецькій області снаряди потрапили на територію шахти «Комсомолець Донбасу»

Це може спричинити жертви серед мирного населення та забруднити навколишнє середовище.

Хімічне казенне об'єднання ім. Г. І. Петровського - переробляє вибухові речовини і всі види бездимних порохів в продукцію для виробництва промислових вибухових речовин і зарядів для використання їх в сейсморозвідці, проведення буропідривних і кар'єрних робіт.