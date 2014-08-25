СБУ затримала диверсанта, який під виглядом мирного жителя збирав розвіддані

Служба безпеки України 23 серпня затримала у м. Красний Лиман Донецької області бойовика «ДНР» – громадянина України «М», який передавав терористам дані про дислокацію та переміщення українських військових.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

Зокрема, «М» інформував терористів щодо маршрутів пересування й озброєння блокпостів та патрулів сил АТО у м. Красний Лиман, йдеться в повідомленні.

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«Встановлено, що під час визволення Слов’янська та Артемівська, а також знешкодження бойовиків у містах Зугрес, Торез, смт Кіровське Донецької області, затриманий збирав та передавав дані про чисельність особового складу, види озброєння, кількість і технічний стан військової техніки ЗС України та Нацгвардії», - повідомили в СБУ.

Також він безпосередньо брав участь у збройних нападах на українських вояків у складі диверсійно-розвідувальної групи, підкреслили в прес-центрі. «Диверсант, виконуючи завдання терористів, залишився в тилу та під виглядом мирного мешканця збирав розвідувальну інформацію, яку бойовики «ДНР» використовували для нападів на українських військових, нанесення ударів по колонах бронетехніки», - зазначається в повідомленні.

Наразі тривають оперативно-слідчі дії.