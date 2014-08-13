На Чернігівщині СБУ заарештувала бойовика "ДНР"

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури області.

Підозрюваного минулого тижня затримали слідчі управління СБУ в Чернігівській області. Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 ККУ (участь у терористичній організації). Судом обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Читайте такожСБУ затримала п'ятьох терористів з банди "Баті", які готували диверсіюДосудове розслідування у кримінальному провадженні проводить слідчий відділ управління СБУ в Чернігівській області, процесуальне керівництво здійснюється галузевим відділом прокуратури області.

Проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення злочину. Хід розслідування контролює прокуратура області.