На Чернігівщині СБУ заарештувала бойовика "ДНР"

12:19, 13 серпня 2014
Політика
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У Чернігівській області заарештовано уродженця Донеччини, який брав участь у діяльності терористичної організації "ДНР" та проведенні бойових дій проти сил антитерористичної операції.

УНІАН

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури області.

Підозрюваного минулого тижня затримали слідчі управління СБУ в Чернігівській області. Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 ККУ (участь у терористичній організації). Судом обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Читайте такожСБУ затримала п'ятьох терористів з банди "Баті", які готували диверсіюДосудове розслідування у кримінальному провадженні проводить слідчий відділ управління СБУ в Чернігівській області, процесуальне керівництво здійснюється галузевим відділом прокуратури області.

Проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення всіх обставин вчинення злочину. Хід розслідування контролює прокуратура області.

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