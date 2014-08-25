Джемілєв: Окупаційні війська в Криму готуються до боїв

Як повідомляється у сюжеті ТСН.19:30, концентруються вони в районі Джанкоя і далі на північ.

Цю інформацію в ексклюзивному інтерв'ю ТСН повідомив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

Читайте такожСиловики затримали 10 російських десантників з 98-ї дивізіїЗа його словами, людей, які живуть неподалік Перекопського перешийка, вже навіть попередили про ймовірні військові дії.

"У Криму я знаю дуже готують російських військовослужбовців, що нібито восени уже почнуться там бойові дії. Вони гадають, що Україна почне ці військові дії. Хоча не виключається, що росіяни вирішують просунутися далі. У районі Красноперекопська і Джанкоя вони все більше концентруються. Вони говорять, що краще залишити ці місця, тому що скоро будуть тут спекотні бої", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні російські військові спробували прорватися до Маріуполя, однак їх зупинили українські бійці.