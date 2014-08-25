Спробу російського прориву в напрямку Маріуполя ліквідовано - РНБО

19:03, 25 серпня 2014
Політика
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Залишки колони, яка сьогодні зранку намагалася вийти на трасу, яка веде до Маріуполя, були зупинені та атаковані зведеною бойовою групою сил АТО. 

Російські військові намагалися створили новий осередок бойових дій / РНБО

Про це під час вечірнього брифінгу в Києві заявив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО України Андрій Лисенко.

"Щодо ситуації на напрямку Новоазовськ-Маріуполь. Залишки колони, яка сьогодні зранку намагалася вийти на трасу, яка веде до Маріуполя, були зупинені та атаковані зведеною бойовою групою сил АТО. У результаті підбито 2 танки та захоплено кількох членів диверсійно-розвідувальної групи. Після цього ніяких боїв у напрямі Маріуполя не було. Зараз цей район заблокований українськими військовими", - цитує його слова прес-центр АТО.

Нагадаємо, сьогодні зранку була зафіксована спроба російських військових під виглядом донбаських бойовиків організувати новий район збройного протистояння на півдні Донецької області. 

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