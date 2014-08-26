На звільненій від бойовиків території СБУ затримала диверсійну групу

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, зокрема, поблизу с. Олександрівка Луганської області контррозвідники Служби безпеки виявили розвідувально-диверсійну групу, що діяла проти сил АТО. У ході спецоперації співробітники СБУ спільно з підрозділом ГУР Міноборони України затримали одного з членів групи, іншого ліквідовано. Вилучено вогнепальну зброю, у т.ч. гранатомет.

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У м. Волноваха Донецької області затримано члена терористичної організації «ДНР», у помешканні якого вилучено АК-74, ПМ, 2 гранати, близько 500 набоїв, 200 гр. пластиду, а також агітки з протиправними закликами. Під час затримання зловмисник чинив збройний опір правоохоронцям, зазначається в повідомленні.

Також у м. Костянтинівка Донецької області співробітники СБУ затримали місцевого мешканця, котрий на замовлення терористів «ДНР» неодноразово виготовляв саморобні вибухові пристрої та безпосередньо брав участь у підготовці терактів. У помешканні зловмисника вилучено саморобні вибухові пристрої та матеріали для їх виготовлення, поінформували в прес-центрі.

Тривають оперативно-розшукові заходи та слідчі дії.