СБУ встановила особу «Абвера» - одного з ключових диверсантів групи «Стрєлка»

Контррозвідка Служби безпеки України встановила реальне ім’я та прізвище одного із ключових учасників злочинної диверсійної групи Ігоря Стрєлкова (офіцера Головного розвідувального управління Генштабу Збройних сил РФ Ігора Гіркина).

Диверсантом з позивним «Абвер» («Адлер»), який фактично є правою рукою «Стрєлка», є громадянин РФ Здрилюк Сергій Анатолійович. Ця особа має також паспорт громадянина України, повідомили УНІАН в Антитерористичному центрі при СБУ.

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Здрилюк народився 23 липня 1972 року на Вінниччині, тривалий час проживав у Криму. Саме на території Криму він пройшов спеціальну підготовку і 12 квітня у складі групи «Стрєлка» прибув в Донецьку область для участі у масштабній диверсійній операції та тероризуванні мирного населення.

СБУ з’ясовано, що «Абвер» разом з членами розвідувально-диверсійної групи у складі понад 30 осіб під командуванням Стрєлкова 13 квітня вчинили озброєний напад на співробітників СБУ, під час якого загинув один співробітник СБУ і троє були поранені.

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Також встановлено причетність «Абвера» до викрадення у Донецькій області представників ОБСЄ.

У рамках кримінального провадження № 22014000000000117 (частина 1 статті 258-3) СБУ вживає всіх заходів для затримання цього злочинця та притягнення його до відповідальності.