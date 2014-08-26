Держслужбу з питань учасників АТО може очолити учасник бойових дій на Донбасі

Про це повідомила міністр соціальної політики Людмила Денисова. «У нас оголошено відкритий конкурс. І ми зараз одержуємо резюме тих людей, які хочуть очолювати цю службу. Ми пропонуємо, щоб це була людина – учасник АТО. Вона найкраще знатиме питання, які потрібно вирішити», - сказала міністр.

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За її словами, зараз йде процес ліквідації існуючої служби, а також відкрито конкурс на заміщення посади керівника нового відомства. «Зараз йде процедура ліквідації і створення нової служби. Тільки-но буде керівник, служба працюватиме. У нас є ще тиждень для вирішення питання щодо керівника», - зазначила Людмила Денисова.

Вона пояснила, що існуюча держслужба з питань інвалідів і ветеранів охоплювала дуже широке коло питань і не приділяє достатньо уваги учасникам бойових дій. Зокрема, служба займалася ветеранами війни, праці, військовими інвалідами та інвалідами в результаті інших захворювань. «Тому ми вирішили розділити напрями, щоб існувала служба, яка займалася б виключно ветеранами війни і учасниками АТО», - зазначила міністр.

Людмила Денисова додала, що іншими громадянами, які не є учасниками АТО і військових дій, займатиметься безпосередньо Мінсоцполітики.

«Нова служба займатиметься виключно ветеранами війни, військовослужбовцями і учасниками АТО. Вона надаватиме статус учасників АТО не тільки військовослужбовцям, а й тим громадянам, які були направлені на забезпечення діяльності, наприклад, на ремонт військової техніки. Їм також надаватиметься, згідно із законом, статус учасників АТО», - пояснила Людмила Денисова.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк анонсував ідею створити службу з питань учасників АТО. Цією службою повинно займатися і координувати Мінсоцполітики. За даними прем'єра, в даний час більш ніж 50 тис. людей беруть участь в АТО.