В АТО беруть участь 50 тисяч чоловік – Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк після відвідин Центрального військового госпіталю Міністерства оборони України.

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«Вже сьогодні 50 тисяч хлопців є учасниками антитерористичної операції. Тисячі поранених, багато сімей залишилося без годувальника», - сказав Яценюк.

Він відзначив, що серед них «багато хлопців 18-20 років, у яких ще все життя попереду».