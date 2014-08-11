В АТО беруть участь 50 тисяч чоловік – Яценюк
13:50, 11 серпня 2014Політика
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Кількість учасників антитерористичної операції на сході України досягла 50 тис. чоловік.
Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк після відвідин Центрального військового госпіталю Міністерства оборони України.
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«Вже сьогодні 50 тисяч хлопців є учасниками антитерористичної операції. Тисячі поранених, багато сімей залишилося без годувальника», - сказав Яценюк.
Він відзначив, що серед них «багато хлопців 18-20 років, у яких ще все життя попереду».
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