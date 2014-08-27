На базі мирного плану буде розроблено дорожну карту – президент



Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у заяві для преси після низки сьогоднішніх зустрічей у Мінську.

«Буде розроблена на базі мирного плану дорожна карта. Спробуємо через трьохсторонню контактну групу провести консультації для того, щоб якнайшвидше вийти на режим припинення вогню, який буде забезпечений представниками моніторингової місії ОБСЄ, і які зможуть робити моніторинг та верифікацію режиму припинення вогню, який має носити обов’язковий двосторонній характер», - сказав глава держави.

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Він також зазначив, що під час зустрічей було домовлено негайно активізувати діяльність трьохсторонньої контактної групи щодо врегулювання ситуації в Україні..

«Досягнута домовленість, що ми негайно активізуємо діяльність трьохсторонньої контактної групи і надзвичайно швидко буде продемонстровано прогрес у звільненні тих заручників, які незаконно утримуються», - підкреслив Порошенко.

Він також повідомив, що і про імплементацію мирного плану також сьогодні йшла мова під час зустрічі.

«Логіка мирного плану була підтримана всіма без винятку главами держав, і всі ми дуже жорстко наполягали, щоби в першу чергу була досягнута домовленість про забезпечення миру та свободи для українських громадян, які незаконно утримують незаконними збройними формуваннями», підкреслив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, напередодні президент України Петро Порошенко провів перемовини з Високим представником Європейського Союзу з питань безпеки і зовнішньої політики Кетрін Ештон, а також відбулася двостороння зустріч президента України Петра Порошенка з його російським колегою Володимиром Путіним. Зустріч двох президентів розпочалася після перемовин у форматі Україна-ЄС-Євразійська трійка, що відбулися 26 серпня у Мінську.