Порошенко розповів про результати переговорів у Мінську (відео брифінгу)

Відео брифінгу з'явилося на сайті 5 каналу.

Президент назвав переговори "дуже складними", проте зазначив, що абсолютно усі глави держав "підтримали логіку мирного плану".

"Логіка мирного плану була підтримана всіма без винятку головами держав, і всі ми дуже жорстко наполягали, щоби в першу чергу була досягнута домовленість про забезпечення миру та свободи для українських громадян, які незаконно утримуються незаконними збройними формуваннями", - заявив глава держави.

Також було досягнуто домовленість про забезпечення свободи українських громадян, які незаконно утримуються на території Російської Федерації.

За словами Порошенка, буде негайно активізовано діяльність трьохсторонньої контактної групи, розпочато консультації між прикордонниками та начальниками Генеральних штабів.

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Крім того, на 6 вересня заплановані чергові консультації з енергетичного питання за участі комісара ЄС з енергетики Гюнтера Еттінгера, а також російської та української сторін.