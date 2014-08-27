Порошенко домовився з Путіним про звільнення заручників

Про це йдеться в повідомленні Адміністрації Президента України в Twitter.

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"Досягнута домовленість про забезпечення миру і свободи для громадян, які сьогодні незаконно утримуються", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, в російських СІЗО незаконно утримуються українська льотчиця Надія Савченко та український кінорежисер і сценарист Олег Сенцов.