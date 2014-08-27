Росіяни та терористи захопили 7 населених пунктів на Донбасі (карта АТО)

З території Росії тривають масовані артилерійські обстріли.

Росіяни і терористи захопили 7 населених пунктів поблизу Новоазовська. Про це повідомляє сайт Інформаційно-аналітичного центру РНБО. «На північ від Новоазовська росіяни і терористи захопили села Маркіне, Ковське, Щербак, Клімкіно, Сєдово-Василівка, Кузнеці, Рози Люксембург», - йдеться у повідомленні. Читайте такожНа сході України з'явилися військові без розпізнавальних знаків - очевидці З території Росії йдуть масовані артилерійські обстріли населених пунктів Гусельщикове, Сєдове, Обрив і Холодне. «Вогонь артилерії коригується безпілотними літальними апаратами російських збройних сил», - зазначає РНБО. Дивитися карту у великому розмірі.

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