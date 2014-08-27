Росіяни та терористи захопили 7 населених пунктів на Донбасі (карта АТО)
13:03, 27 серпня 2014Політика
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З території Росії тривають масовані артилерійські обстріли.
REUTERS
Росіяни і терористи захопили 7 населених пунктів поблизу Новоазовська.
Про це повідомляє сайт Інформаційно-аналітичного центру РНБО.
«На північ від Новоазовська росіяни і терористи захопили села Маркіне, Ковське, Щербак, Клімкіно, Сєдово-Василівка, Кузнеці, Рози Люксембург», - йдеться у повідомленні.
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З території Росії йдуть масовані артилерійські обстріли населених пунктів Гусельщикове, Сєдове, Обрив і Холодне.
«Вогонь артилерії коригується безпілотними літальними апаратами російських збройних сил», - зазначає РНБО.
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Карта АТО / РНБО
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