Росіяни та терористи захопили 7 населених пунктів на Донбасі (карта АТО)

13:03, 27 серпня 2014
Політика
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З території Росії тривають масовані артилерійські обстріли.

REUTERS

Росіяни і терористи захопили 7 населених пунктів поблизу Новоазовська.

Про це повідомляє сайт Інформаційно-аналітичного центру РНБО.

«На північ від Новоазовська росіяни і терористи захопили села Маркіне, Ковське, Щербак, Клімкіно, Сєдово-Василівка, Кузнеці, Рози Люксембург», - йдеться у повідомленні.

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З території Росії йдуть масовані артилерійські обстріли населених пунктів Гусельщикове, Сєдове, Обрив і Холодне.

«Вогонь артилерії коригується безпілотними літальними апаратами російських збройних сил», - зазначає РНБО.

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Карта АТО / РНБО

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