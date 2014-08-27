Російські десантники: Наші ЗМІ нам брешуть та багато чого недоговорюють

Російські військовослужбовці, які були затримані на українській території зі зброєю, визнали, що російські ЗМІ брешуть про ситуацію в Україні.

Про це вони заявили на прес-конференції в управлінні СБУ в Києві, передає Українська правда.

"Ми здивовані тим, що ми реально побачили своїми очима. Якщо б я не побував тут, то я б досі, напевно, вірив у те, що показують в російських новинах... Побувавши тут, ми зрозуміли, що нам дуже багато недоговорюють", - сказав молодший сержант Єгор Почтоєв, відповідаючи на питання журналістів про те, чи зустріли росіяни в Україні нацистів.

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"У нас в інтернеті, по супутниковому телебаченню, показують зовсім інше, не те, що відбувається в дійсності. Ми те, що відбувається насправді, побачили своїми очима... Ми це усвідомлюємо, що все насправді не так, як показують по телебаченню. А як це пояснити тим, хто дивиться телевізор - невідомо", - додав єфрейтор Іван Романцев.

Наприкінці прес-конференції керівник групи старший сержант Володимир Савастеєв визнав, що українські війська захищають свою землю.

"Дозвольте сказати тільки одне. Хлопці воюють за свою землю", - сказав він.