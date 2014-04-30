Російські ЗМІ через тотальну цензуру перетворилися на спільників терористів - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Євген Перебийніс.

“В Україні занепокоєні стрімким погіршенням ситуації із свободою слова та засобів масової інформації в Росії. Фактично всі авторитетні організації у цій сфері сходяться в думці, що Росія є не вільною країною з точки зору свободи слова та ЗМІ. В країні панує фактично тотальна цензура, а незалежні телеканали та видання можна перерахувати на пальцях однієї руки”, - сказав Перебийніс.

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За його словами, по суті, сьогодні в Росії побудований режим орвеллівського типу, де дозволено знати лише те, що говорить “великий брат”.

“Пропаганда, брехня та дезінформація у сучасній Росії виведена сьогодні на рівень державної політики. В роботу цієї пропагандистської машини включено практично всі існуючі ЗМІ”, - додав Перебийніс.

Він зазначив, що деякі засоби масової інформації не просто дезінформують громадськість, а й безпосередньо беруть участь у злочинних діях, стаючи, по суті, спільниками терористів.

“Просто таки кричущим прикладом став так званий допит терористами співробітників українських спецслужб у Слов'янську, який інакше ніж звірячими тортурами не можна назвати. Деякі російські телеканали і видання з особливим цинізмом, смакуючи, транслювали цей допит, мало не в прямому ефірі, чим викликали справедливе обурення як в Україні, так і у світі”, - сказав Перебийніс.

За його словами, безпосередня участь іноземних громадян, в тому числі журналістів, у протиправних діях на території України, пов'язаних із захопленням державних установ, заручників, тортурами, а також інших злочинах, які вчиняються сьогодні терористами на Сході України, не залишаться без реакції.

У зв'язку з цим МЗС закликав журналістів російських видань, в разі якщо нинішня ситуація в Росії не дозволяє їм повною мірою дотримуватися загальновизнаних професійних стандартів і говорити правду, згадати хоча б про такі поняття як людська гідність, моральні принципи та елементарна порядність.