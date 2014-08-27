Бойовики з росіянами захопили Старобешеве Донецької області

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«Донецькі бойовики спільно з російськими окупантами зайняли Старобешеве Донецької області. Розгромлено місцеву лікарню. Поранених, які були у цій лікарні, попередньо евакуювали до Маріуполя та Бердянська», - зазначив він.

Читайте такожРосіяни та терористи захопили 7 населених пунктів на Донбасі (карта АТО)Раніше командир батальйону "Донбас" Семен Семенченко заявив, що захоплення Старобешевого становить загрозу для добровольчих частин під Іловайськом.

"Якщо слабкі поки заслони на трасі Кутейникове-Старобешеве затвердіють, з'явиться друга лінія блокади, то це (Іловайськ - ред.) буде братська могила", - написав він у Facebook.