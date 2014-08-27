Затримані російські десантники не є військовополоненими - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

«Оскільки Україна офіційно не перебуває у стані війни з жодною країною світу, то всі, хто порушив державний кордон України, вони не є військовополоненими, вони є затриманими. Те саме стосується і статусу тих військовослужбовців, саме російських десантників, які зараз утримуються у відділі тимчасового утримання СБУ», - зазначив він.

«Наразі з ними працюють слідчі органи і встановлюється їхня провина, вони також проходять як свідки, тому зараз поки що йдуть слідчі дії щодо них», - сказав Лисенко.

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«На території України працюють норми і закони, згідно з якими, якщо буде підтверджена провина цих військовослужбовців, вони будуть нести покарання», - наголосив Лисенко.