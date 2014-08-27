У Черкасах почав роботу центр матеріально-технічного забезпечення учасників АТО

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаської обласної ради, центр створили для того, щоб воїни, які беруть участь в бойових діях на сході України, могли отримувати саме ту допомогу, яка їм необхідна.

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До складу центру увійшли представники громадських організацій, військкоматів, Національної гвардії, Державної прикордонної служби.

Також при центрі цілодобово працюють кілька телефонів «гарячої лінії».