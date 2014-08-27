Прикордонники копають рови та встановлюють перешкоди для бронетехніки з РФ

Прикордонники у взаємодії з підрозділами Збройних сил України, Державної служби з надзвичайних ситуацій, облдерждміністраціями здійснюють заходи з удосконалення інженерного облаштування державного кордону.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, до виконання завдань залучається різноманітна землерийна техніка (екватори різних класів, машини для риття котлованів МДК-3, полкові землерийні машини ПЗМ-2).

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З метою ускладнення переміщення через державний кордон техніки здійснюються заходи з улаштування інженерних загороджень на танкозагрозливих напрямках: ровів завширшки 3 на 2 м – 109,9 км, інженерних загороджень з колючого дроту, пакетів малопомітних перешкод – 51,9 км.

З метою забезпечення виконання завдань з охорони та оборони кордону облаштовуються опорні пункти прикордонних підрозділів, оборонні позиції в місцях несення служби прикордонними нарядами, у тому числі в діючих пунктах пропуску через кордон, підготовлені до ведення кругової оборони військові містечка підрозділів, укриття для техніки. Особлива увага приділяється обладнанню бліндажів та перекритих щілин для захисту особового складу від засобів ураження.

Обладнано позицій для оборони: окопів – 465, у тому числі в пунктах пропуску – 130; траншей – 11,95 км, у тому числі в пунктах пропуску – 1,6 км; бліндажів (перекритих щілин) – 112; захисних стінок із земленосних мішків – 235; блокпостів – 29.

Заходи з інженерного облаштування державного кордону тривають та постійно удосконалюються.

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Перебуваючи на українсько-російському кордоні голова Держприкордонслужби Микола Литвин особливу увагу приділив проведенню інженерно-технічного облаштування кордону. Йдеться про необхідність створення надійної лінії інженерних загороджень для унеможливлення безперешкодного подолання кордону як диверсійно-розвідувальними групами, так і важкою військовою технікою. Литвин перевірив ділянки відповідальності Донецького, Луганського, Харківського та Сумського прикордонних загонів, побував на танкозагрозливих напрямках і місцях постійних нападів терористів та російських найманців, у тому числі в пунктах пропуску «Новоазовськ», «Красна Талівка», «Гоптівка», відділах прикордонної служби «Новоазовськ», «Біловодськ», «Мілове».

«Вже неприхована агресія з боку колишньої братерської російської держави не залишає Україні іншого вибору, ніж будувати надійну систему оборони кордону з використанням різних видів інженерних загороджень», - заявили у Держприкордонслужбі.