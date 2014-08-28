У штабі АТО не підтверджують інформацію про захоплення бойовиками Савур-Могили

У центрі антитерористичної операції поки офіційно не підтверджують інформацію про захоплення терористами стратегічної висоти Савур-Могила у Донецькій області.

Російські ЗМІ стверджують, що терористи «Донецької народної республіки» захопили стратегічну висоту Савур-Могила, яку до цього утримували військовослужбовці АТО.

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Газета «Комсомольськая правда» опублікувала фото, на яких видно спалену техніку сил АТО, а також знятий український прапор. Тепер на його місці – символіка терористичної організації «ДНР».

Речник центру антитерористичної операції Олексій Дмитрашківський заявив УНІАН, що на даний момент не може підтвердити чи спростувати цю інформацію.

«На даний момент немає ніякої інформації», - сказав він.

При цьому Дмитрашківський зазначив, що з самого ранку очікує «затвердження офіційної інформації».