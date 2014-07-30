Терористи постійно контратакують Савур-Могилу - Тимчук

17:17, 30 липня 2014
Політика
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Терористи не полишають спроб повернути втрачені позиції в районі Савур-Могили.

Савур-могилу безперервно контратакують / скріншот Youtube

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

«Терористи не полишають спроб повернути втрачені позиції в районі Савур-Могили. Сили АТО відбивають контратаки бойовиків», - написав він.

Читайте такожРНБО: Військові РФ надають вогневу підтримку бойовикам, які атакують Савур-Могилу Як повідомляв УНІАН, Савур-Могила є стратегічною висотою на межі Луганської, Донецької областей України і Ростовської області Росії, з якої терористи обстрілювали українських військових і низку населених пунктів, зокрема, Маринівку.

28 липня начальник Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенант Віктор Муженко доповів президентові України Петру Порошенку, що Збройні Сили України взяли під контроль Савур-Могилу.

Бої в околицях Савур-Могили 29 липня.

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